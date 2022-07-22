هزة أرضية بشدة 3.6 درجات تضرب ولاية سطيف

وحسب المركز الجزائري لرصد الزلازل حدد مركز الهزة بـ 6 كم شمال غرب بئر حداده بولاية سطيف.

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سجلت اليوم الخميس على الساعة 12 و43د هزة أرضية بشدة 3.5 درجات على سلم ريشتر في سطيف.

وحسب المركز الجزائري لرصد الزلازل حدد مركز الهزة على بعد 2 كم شمال شرق عين كبيرة، بولاية سطيف.