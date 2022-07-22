هزة أرضية بشدة 3.6 درجات تضرب ولاية سطيف
بقلم النهار أونلاين
سجلت اليوم الجمعة، على الساعة 17 و17د، هزة أرضية بشدة 3.6 درجات على سلم ريشتر في سطيف.
وحسب المركز الجزائري لرصد الزلازل حدد مركز الهزة بـ 6 كم شمال غرب بئر حداده بولاية سطيف.
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سجلت اليوم الخميس على الساعة 12 و43د هزة أرضية بشدة 3.5 درجات على سلم ريشتر في سطيف.
وحسب المركز الجزائري لرصد الزلازل حدد مركز الهزة على بعد 2 كم شمال شرق عين كبيرة، بولاية سطيف.
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سجلت اليوم الخميس على الساعة 11 و39 د هزة أرضية بشدة 3.3 درجات على سلم ريشتر في معسكر.
وحسب المركز الجزائري لرصد الزلازل حدد مركز الهزة على بعد 3 كم جنوب غرب حسين، بولاية معسكر.
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