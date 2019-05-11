هزة أرضية بشدة 3.6 درجة تضرب ولاية برج بوعريريج

وحسب معلومات لـ النهار فقد تم تحديد مركز الهزة حدد بـ6 كلم شمال حسناوة.
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سجلت سهرة اليوم السبت على الساعة 23.28 دقيقة هزة أرضية بشدة 3.6 درجة شعر بها سكان ولاية برج بوعريريج.
وحسب معلومات لـ النهار فقد تم تحديد…
تمكنت قوات الشرطة بأمن دائرة قصر البخاري من بالمدية في قضيتين منفصلتين من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية تختص باعتداءاتها على ممتلكاتهم والسطو على بيوتهم.
اين…
لقي طفل يبلغ من العمر 4 سنوات حتفه إثر تعرضه للسعة عقرب بقرية بومروان التابعة لبلدية العش في برج بوعريريج.
وأكد بيان لمصالح الحماية المدنية، فإن…
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