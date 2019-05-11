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هزة أرضية بشدة 3.6 درجة تضرب ولاية برج بوعريريج

أخبار الجزائر
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هزة أرضية بشدة 3.6 درجة تضرب ولاية برج بوعريريج
بقلم م . فيصل

سجلت سهرة اليوم السبت على الساعة 23.28 دقيقة هزة أرضية بشدة 3.6 درجة شعر بها سكان ولاية برج بوعريريج.

وحسب معلومات لـ النهار فقد تم تحديد مركز الهزة حدد بـ6 كلم شمال حسناوة.


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