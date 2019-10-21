 هزة أرضية بشدة 3.7 تضرب صدوق في بجاية

وحسب الكراغ فإن مركز الهزة تم تحديده على بعد 8 كيلومترات جنوب مدينة صدوق
Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.
قال والي ولاية غرداية عز الدين المشري، أن جهات تستهدف الولاية، ويزعجها استتباب الأمن والقضاء على الفتنة خاصة.
وواصل المشري حديثه أن تبعات الفتنة السابقة انعكست…
إنتقل الى جوار ربه المحامي الأستاذ عبد الحميد ساجي اليوم الإثنين على إثر سكتة قلبية بولاية بجاية.
ويشغل المرحوم عضو بالمجلس الشعبي الولائي لبجاية عن حزب…
اصيب 6 اشخاص بجروح إثر حادث مرور وقع مساء اليوم الإثنينبمنطقة الحقاف بدائرة مازونة ولاية غليزان.
وتمثل في اصطدام بين سيارتين سياحيتين وانقلاب احدهما بمنطقة الحقاف…
جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019
سياسة الخصوصية
التعليقات (0)