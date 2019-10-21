 هزة أرضية بشدة 3.7 تضرب صدوق في بجاية

سُجلت مساء اليوم الإثنين على الساعة 17 و47 دقيقة هزة أرضية بقوة 3.7 درجات في صدوق ولاية بجاية.

وحسب الكراغ فإن مركز الهزة تم تحديده على بعد 8 كيلومترات جنوب مدينة صدوق