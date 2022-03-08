هزة أرضية بشدة 3.9 درجات تضرب البويرة

سجلت مساء اليوم الثلاثاء، في حدود الساعة 19 و05 د، هزة أرضية بلغت شدتها 3.9 درجات على سلم ريشتر بولاية البويرة.

وحسب ما أفاد مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء “craag”، فإن مركز الهزة حدد بـ 5 كم شمال غرب ازبربر، بولاية بويرة .