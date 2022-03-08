هزة أرضية بشدة 3.9 درجات تضرب البويرة

سجلت مساء اليوم الثلاثاء، في حدود الساعة 19 و05 د، هزة أرضية بلغت شدتها 3.9 درجات على سلم ريشتر بولاية البويرة.
وحسب ما أفاد مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء “craag”، فإن مركز الهزة حدد بـ 5 كم شمال غرب ازبربر، بولاية بويرة .
سجلت مساء اليوم الثلاثاء، في حدود الساعة 19 و05 د، هزة أرضية بلغت شدتها 3.9 درجات على سلم ريشتر بولاية البويرة.
وحسب ما أفاد مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء “craag”، فإن مركز الهزة حدد بـ 5 كم شمال غرب ازبربر، بولاية بويرة .
سجلت هزة أرضية في حدود الساعة الساعة 20سا و 25د بشدة 3.8 درجات على سلم ريشتر بولاية سكيكدة.
وحسب مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية فقد حدد مركز الهزة بـ 6 كم جنوب غرب زردازس ، بولاية سكيكدة.
ستشهد سماء الجزائر هذه الليلة تقاربا ظاهريا رائعا وفريدا لأربعة كواكب ساطعة المشتري وزحل وعطارد والزهرة مع هلال القمر.
كما سنشاهد على يمين ويسار الكواكب نجمين ساطعين، يتعلق الأمر بفم الحوت لكوكبة الحوت الجنوبي والطير لكوكبة النسر.
وسيكون مذنب ليونارد حاضرا أيضا في هذا التقارب حيث سنشهده أسفلهم. لكنه لن يكون مرئيا بالعين المجردة مما يتطلب منظارا أو تلسكوبا صغيرين.
ويمكن لعشاق الفلك وهواة رصد السماء اغتنام فرصة الرصد والاستماع بهذا المنظر بعد غروب الشمس. على الساعة السادسة وعشرين دقيقة (18:20) بالتوقيت المحلي.
وشهدت السماء تقاربا بين أجمل الكواكب الساطعة، كوكب الزهرة وزحل والمشتري مع هلال القمر.
وحسب موقع الفلك والجيوفيزياء الفلكية، فقد شهدت الجزائر هذه الظاهرة بداية الاثنين، إلى 10 ديسمبر 2021. وهذا بعد نصف ساعة من غروب الشمس في اتجاه الأفق الغربي.
ويظن كثير من الناس أن كواكب المجموعة الشمسية أجرام لا يراها سوى العلماء باستخدام تلسكوباتهم ومراصدهم الفلكية. وهو اعتقاد خاطئ لا أساس له من الصحة.