هزة أرضية بشدة 3.9 درجات في جيجل

سجل المركز الوطني للفلك ورصد الزلازل، في الساعات الأولى من يوم السبت، هزة أرضية قوية في ولاية جيجل. كما أشار المركز، إلى أن الهزة وقعت في حدود الساعة 00سا و 50د.

في حين، بلغت شدة الهزة الأرضية، 3.9 درجات على سلم ريشتر. وحدد مركزها بـ 4 كم جنوب شرق الميلية ، بولاية جيجل .

وشهدت سماء الجزائر، في الفاتح من فيفري، تقاربا ظاهريا رائعا وفريدا لأربعة كواكب ساطعة المشتري وزحل وعطارد والزهرة مع هلال القمر.