هزة أرضية بشدة 3.9 درجات في جيجل
سجل المركز الوطني للفلك ورصد الزلازل، في الساعات الأولى من يوم السبت، هزة أرضية قوية في ولاية جيجل. كما أشار المركز، إلى أن الهزة وقعت في حدود الساعة 00سا و 50د.
في حين، بلغت شدة الهزة الأرضية، 3.9 درجات على سلم ريشتر. وحدد مركزها بـ 4 كم جنوب شرق الميلية ، بولاية جيجل .
وشهدت سماء الجزائر، في الفاتح من فيفري، تقاربا ظاهريا رائعا وفريدا لأربعة كواكب ساطعة المشتري وزحل وعطارد والزهرة مع هلال القمر.
كما سنشاهد على يمين ويسار الكواكب نجمين ساطعين، يتعلق الأمر بفم الحوت لكوكبة الحوت الجنوبي والطير لكوكبة النسر.
وسيكون مذنب ليونارد حاضرا أيضا في هذا التقارب حيث سنشهده أسفلهم. لكنه لن يكون مرئيا بالعين المجردة مما يتطلب منظارا أو تلسكوبا صغيرين.
في حين، تمكن عشاق الفلك وهواة رصد السماء من اغتنام فرصة الرصد والاستماع بهذا المنظر بعد غروب الشمس. على الساعة السادسة وعشرين دقيقة (18:20) بالتوقيت المحلي.
وشهدت السماء تقاربا بين أجمل الكواكب الساطعة، كوكب الزهرة وزحل والمشتري مع هلال القمر.
وحسب موقع الفلك والجيوفيزياء الفلكية، فقد شهدت الجزائر هذه الظاهرة بداية الاثنين، إلى 10 ديسمبر 2021. وهذا بعد نصف ساعة من غروب الشمس في اتجاه الأفق الغربي.
كما يظن كثير من الناس أن كواكب المجموعة الشمسية أجرام لا يراها سوى العلماء باستخدام تلسكوباتهم ومراصدهم الفلكية. وهو اعتقاد خاطئ لا أساس له من الصحة.