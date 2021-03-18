هزة أرضية بشدة 4.4 درجات تضرب بجاية مجددا
سجلت مساء اليوم الخميس، في حدود الساعة 17 و21د هزة أرضية بشدة 4.4 درجات على سلم ريشتر بولاية بجاية.
وحسب مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء“craag”، فإن مركز الهزة حدد بـ 29 كلم شمال شرق رأس كاربون.
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