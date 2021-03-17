هزة أرضية بشدة 4.5 درجات تضرب سكيكدة

سجلت مساء اليوم الأربعاء، في حدود الساعة 22 و49د هزة أرضية بشدة 4.5 درجات على سلم ريشتر بولاية سكيكدة.

وحسب مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء “craag”، فإن مركز الهزة حدد بـ 3كم شمال غرب الحروش.

وتشهد العديد من الولايات عبر الوطن، هذه الأيام نشاط زلزالي قوي، حيث سجلت خلال 48 ساعة الأخيرة أربع هزات.

وبلغت شدة اقوى هزة 4.5 درجات على سلم ريشتر، تم تسجيلها بولاية سكيكدة منذ قليل.

هذا وتم تسجيل هزتين أرضيتين بولاية باتنة، أول أمس الإثنين، الأولى بلغت شدتها 4.2، بينما كانت الثانية 3.2 درجات.

وببجاية، سجلت مساء اليوم أيضا هزة أرضية بلغت شدتها 4 درجات على سلم ريشتر.

وفي المقابل، سجلت صباح اليوم ولاية المسيلة هي الأخرى هزة أرضية بلغت شدتها 3.4 درجات على سلم ريشتر.