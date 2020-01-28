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هزة أرضية بشدة 4.8 درجات تضرب مجددا تركيا

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هزة أرضية بشدة 4.8 درجات تضرب مجددا تركيا
بقلم فوزية مسعدي

أعلن مركز الزلازل التركي، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل هزة أرضية بشدة 4.8 درجات على سلم ريشتر بولاية “مانيسا” غرب تركيا.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=764267

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