هزة أرضية بشدة 4.8 درجات تضرب مجددا تركيا
أعلن مركز الزلازل التركي، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل هزة أرضية بشدة 4.8 درجات على سلم ريشتر بولاية “مانيسا” غرب تركيا.
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