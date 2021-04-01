هزة أرضية بشدة 4.8 درجة تضرب ولاية قالمة

وسجلت الهزة الساعة 15سا 33د، حيث حدد مركزها بـ 8 كم جنوب غرب قالمة، بولاية قالمة.
تدخلت وحدة القطاع التابعة للحماية المدنية ببكارية في تبسة، مساء اليوم الخميس، لأجل حادث مرور خلف وفاة شخص وإصابة 6 آخرين.
وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية…
تمكنت فرق الرقابة التابعة لمصلحة حماية المستهلك وقمع الغش، بسوق اهراس، من حجز كميات معتبرة من المواد الغذائية الفاسدة.
وتمثلت المواد في لحوم حمراء طازجة دون…
أعلنت مديرية الحماية المدنية لولاية سكيكدة، عن فتح مسابقة لتوظيف 520 حارس شواطئ مؤقت للموسم الصيفي 2021.
وحسب إعلان للمديرية، فإن الأعوان سيقومون بحراسة الشواطئ من…
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