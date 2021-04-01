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هزة أرضية بشدة 4.8 درجة تضرب ولاية قالمة

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هزة أرضية بشدة 4.8 درجة تضرب ولاية قالمة
بقلم نسرين محفوف

سجل مركز رصد الزلازل، اليوم الخميس، هزة أرضية بشدة 4.8 درجة على سلم ريشتر.

وسجلت الهزة الساعة 15سا 33د، حيث حدد مركزها بـ 8 كم جنوب غرب قالمة، بولاية قالمة.


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