هزة أرضية بشدة 5.5 درجات تضرب بجاية

ضربت هزة أرضية بلغت شدتها 5.5 درجات على سلم ريشتر ولاية بجاية صبيحة اليوم السبت على الساعة العاشرة و59 دقيقة.

وحسب المركز الوطني لرصد الزلازل الكراغ، فقد سجلت هزة أرضية بولاية بجاية صبيحة اليوم السبت في حدود الساعة 10.59 سا. وبلغت شدتها 5.5 درجات على سلم ريشتر.

كما حدد مركز الهزة بـ28 كم شمال شرق رأس كاربون، بولاية بجاية. وشعر بها سكان تيزي وزو وجيجل والبويرة والعاصمة.

ولم تخلف الهزة الأرضية أي خسائر بشرية أو مادية عدا بعض حالات الذعر والفزع حسب المعاينة الأولية للحماية المدنية.

هزة أرضية بقوة 4,3 تضرب ولاية المدية

كما شعر صبيحة أمس الجمعة سكان ولاية المدية وماجاورها بهزة أرضية. وحسب المركز الوطني لرصد الزلازل الكراغ، فقد سجلت هزة أرضية صبيحة الجمعة في حدود الساعة 5.48 سا. وبلغت شدتها 4.3 درجات على سلم ريشتر بولاية المدية. كما أضاف المصدر، أن الهزة الأرضية حدد مركزها بـ 6كلم شمال شرق العمارية بولاية المدية.

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