هزة أرضية بقوة 2.6 درجة على سلم ريشتر تضرب ولاية قسنطينة

وحدد موقع الهزة 13 كلم شمال شرق بلدية الخروب بولاية قسنطينة، حيث لم تسجل أي خسائر.
Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.
سجلت هزة أرضية بقوة 2.6 على سلم ريشتر، على الساعة 13 و57 دقيقة بولاية قسنطينة
وحدد موقع الهزة 13 كلم شمال شرق بلدية الخروب بولاية قسنطينة،…
تم، العثور على جثة شخص، مرمية على مستوى الطريق السيار شرق غرب بمشتة اولاد بوعيشة في الطارف.
ويبلغ الضحية من العمر 30 سنة وينحدر من بلدية…
عثرت الحماية المدنية، على جثة غريق مجهول الهوية، بشاطئ فرطاسة في الطارف غير المحروس ببلدية الشط.
وإثر بلاغ من أحد المواطنين لمصالح الأمن، تنقلت مصالح الحماية…
جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020
سياسة الخصوصية
التعليقات (0)