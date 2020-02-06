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هزة أرضية بقوة 2.6 درجة على سلم ريشتر تضرب ولاية قسنطينة

أخبار الجزائر
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هزة أرضية بقوة 2.6 درجة على سلم ريشتر تضرب ولاية قسنطينة
بقلم نسرين محفوف

سجلت هزة أرضية بقوة 2.6 على سلم ريشتر، على الساعة  13 و57 دقيقة بولاية قسنطينة

وحدد موقع الهزة 13 كلم شمال شرق بلدية الخروب بولاية قسنطينة، حيث لم تسجل أي خسائر.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=769748

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