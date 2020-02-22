هزة أرضية بقوة 3 درجات بالمحمدية في معسكر

وحدد موقع الهزة على بعد 12 كيلومتر عن مدينة المحمدية، عند الساعة الثامنة و36 دقيقة.
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أصيب 30 شخصًا، بولاية ورقلة، أمسية اليوم السبت، بتسمم غذائي جراء تناولهم وليمة في حفل زفاف.
وتم التكفل بجميع المصابون ونقلهم كلهم نحو المؤسسة الإستشفائية العمومية،…
لقي شخص حتفه وأصيب 8 أشخاص بجروح إثر حادث مرور وقع مساء اليوم بين بلديتي عين تندامين والحصيببة في سيدي بلعباس.
وحسب مصالح الحماية المدنية فإن…
تمكنت مصالح أمن ولاية تمنراست من توقيف شخصين مع حجز كمية معتبرة من المشروبات الكحولية من مختلف الانواع والاحجام.
العملية تمت إثر ورود معلومات تفيد بوجود…
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