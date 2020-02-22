هزة أرضية بقوة 3 درجات بالمحمدية في معسكر

عرفت ولاية معسكر، أمسية اليوم السبت، هزة أرضية بقوة 3 درجات على سلم ريشتر.

وحدد موقع الهزة على بعد 12 كيلومتر عن مدينة المحمدية، عند الساعة الثامنة و36 دقيقة.