عاجل

هزة أرضية بقوة 3 درجات بالمحمدية في معسكر

الأخبار المميزة
  • -
  • 0
هزة أرضية بقوة 3 درجات بالمحمدية في معسكر
بقلم خالد دحماني

عرفت ولاية معسكر، أمسية اليوم السبت، هزة أرضية بقوة 3 درجات على سلم ريشتر.

وحدد موقع الهزة على بعد 12 كيلومتر عن مدينة المحمدية، عند الساعة الثامنة و36 دقيقة.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=778235

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com