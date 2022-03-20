هزة أرضية بقوة 3.1 تضرب بجاية

سجلت صبيحة اليوم الأحد هزة أرضية بقوة 3.1 درجات على سلم ريشتر بولاية بجاية.

وحسب المركز الوطني لرصد الزلازل الكراغ، الهزة الأرضية سجلت صباح اليوم على الساعة 06:35.

وأضاف نفس المصدر أن مركز الهزة حدد بـ29 كم شمال شرق رأس كاربون.

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ضربت هزة أرضية بلغت شدتها 5.5 درجات على سلم ريشتر ولاية بجاية صبيحة السبت على الساعة العاشرة و59 دقيقة.

وحسب المركز الوطني لرصد الزلازل الكراغ، فقد سجلت هزة أرضية بولاية بجاية صبيحة أمس السبت في حدود الساعة 10.59 سا. وبلغت شدتها 5.5 درجات على سلم ريشتر.

كما حدد مركز الهزة بـ28 كم شمال شرق رأس كاربون، بولاية بجاية. وشعر بها سكان تيزي وزو وجيجل والبويرة والعاصمة.

ولم تخلف الهزة الأرضية أي خسائر بشرية أو مادية عدا بعض حالات الذعر والفزع حسب المعاينة الأولية للحماية المدنية.

كما أكدت المديرية العامة للحماية المدنية، في بيان لها تبعا للهزة الأرضية التي تم تسجيلها صباح أمس السبت في بجاية، عدم تسجيل أي خسائر بشرية أو مادية.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، فقد تدخلت جميع وحدات الحماية المدنية للتعرف لولايتي بجاية وجيجل. وأضاف البيان، أنه و لحد الساعة لا شئ يذكر.

كما تم وضع وسائل و إمكانيات التدخل التابعة للوحدة الوطنية للتدريب و التدخل “الدار البيضاء”، في حالة تأهب.

هذا وتم تسجيل هزة أرضية على مستوى ولاية بجاية، بلغت شدتها 5.5 على سلم ريشتر. كما حدد المركز بـ 28 كلم شمال شرق کاب کاربون.

وشعر سكان ولايات جيجل وسطيف وبرج بوعريريج والبويرة وتيزي وزو، بومرادس والجزائر العاصمة.

هذا وحسب مراسل تلفزيون “النهار” في لاية بجاية، فقد استقبل مستشفى خليل عمران، بعض الحالات بسبب الهلع.

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