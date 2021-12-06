هزة أرضية بقوة 3.5 درجات تضرب بجاية

شعر سكان ولاية بجاية صبيحة اليوم الإثنين بهزة أرضية بلغت شدتها 3.5 درجات على سلم ريشتر.

وحسب المركز الوطني لرصد الزلازل، فقد سجلت هزة أرضية صبيحة اليوم الإثنين، على الساعة 03سا و 19د. كما بلغت شدتها 3.5 درجات على سلم ريشتر. وحدد مركز الهزة بـ 09 كم جنوب غرب خراطة بولاية بجاية.

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كما سجلت سهرة الأربعاء الفارط هزة أرضية في حدود الساعة 21سا و 56د وبلغت شدتها 3.5 درجات على سلم ريشتر. بالإَافة كذلك إلى أنها سجلت بولاية البليدة

وحسب مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية حدد مركزها بـ 1.2 كم شمال شرق شريعة، بولاية البليدة.

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