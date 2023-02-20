هزة أرضية بقوة 6.5 تضرب تركيا وسوريا

أعلن المعهد الأورومتوسطي لرصد الزلازل، اليوم الإثنين، عن وقوع هزة أرضية بقوة 6.5 على مقياس ريشتر في تركيا وسوريا.

وكشفت إدارة الكوارث التركية أن الزلزال مركزه منطقة دفني في هطاي جنوب تركيا.

وافاد نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي، بانهيار عدد من المباني في مدينة جنديرس و إعزاز وريفها شمال سوريا نتيجة الهزة الأرضية القوية التي ضربت المنطقة قبل قليل.