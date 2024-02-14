هزة أرضية بمعسكر: إسعاف 29 تلميذا تعرضوا لإصابات أثناء التدافع

سجل مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية، اليوم الأربعاء، هزة أرضية على الساعة 14سا و33د، في ولاية معسكر.

وحسب مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية، فقد بلغت شدة الهزة 4.5 درجات على سلم ريشتر.

وتم تسجيل تدافع التلاميذ على مستوى البرج بمتوسطة الشهيد داود احمد، أين تم اسعاف 21 تلميذ لهم صدمة، جراء التدافع.

كما تم اسعاف 08 تلاميذ، في متوسطة سنساوب بالبرج.