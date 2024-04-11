هزة أرضية تضرب الشلف وهذه شدتها

سجل مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية، اليوم الخميس، هزة أرضية على الساعة 01سا و43د، في ولاية الشلف.

وحسب مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية، فقد بلغت شدة الهزة 3,2 درجات على سلم ريشتر.

وأشار مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية أن مركز الهزة. حدد 7 كم جنوب غرب ولاد فارس ولاية الشلف.

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