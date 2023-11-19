هزة أرضية تضرب باتنة.. وهذه شدتها

سجلت مساء اليوم الأحد، هزة أرضية بلغت شدتها 3.5 درجات على سلم ريشتر بولاية باتنة.

وحسب بيان مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية، فإن الهزة تم تسجيلها في حدود الساعة 18 سا و 43د

وأوضح المصدر نفسه، بأن مركز الهزة حدد ب 4كم شمال غرب أريس .

وكان مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية، قد سجل اليوم أيضا هزة أرضية بشدة 3.9 درجات على سلم ريشتر بولاية خنشلة، حيث حدد مركز الهزة ب 15كم جنوب شرق جلال .