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هزة أرضية تضرب باتنة

بقلم عايدة.ع
هزة أرضية تضرب باتنة
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سجل مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية، اليوم الأربعاء، هزة أرضية، بلغت شدتها 3.8 درجات على سلم ريشتر، في ولاية باتنة.

وحسب بيان للمركز، سجلت الهزة الأرضية على الساعة 10سا 44، وحدد مركزها 6كم جنوب غرب عين جاسر ولاية باتنة.

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