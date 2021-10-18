هزة أرضية تضرب بجاية

شعر سكان ولاية بجاية صبيحة اليوم الإثنين، بهزة أرضية بلغت شدتها 3.1 درجة على سلم ريشتر.

وحسبما أفاد بع المركز الوطني لرصد الزلازل، فقد سجلت هزة أرضية اليوم الإثنين على الساعة 10سا و53د. بلغت شدتها 3.1 درجات على سلم ريشتر. وقد حدد مركز الهزة بـ 13كم جنوب شرق كاب كربون، بولاية بجاية.

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