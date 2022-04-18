هزة أرضية تضرب جنوب المدية

سجلت سهرة اليوم في حدود الساعة 21 سا و27 د، هزة أرضية شدتها 3.0 درجات على سلم ريشتر بولاية المدية.

وحسب مركز الزالالزل الكراغ craag حدد مركز الهزة بـ 2 كم جنوب غرب القلب الكبير ، بولاية المدية.

سجلت سهرة اليوم الجمعة هزة ارضية في حدود الساعة الساعة 23 سا 43 بلغت شدتها .0 درجات على سلم ريشتر بولاية البويرة.

وحسب مركز رصد الزلازل الكراغ فقد حدد مركز الهزة بـ 4 كم جنوب غرب روراوة، بولاية البويرة.

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سجلت اليوم الخميس على الساعة 11 و39 د هزة أرضية بشدة 3.3 درجات على سلم ريشتر في معسكر.

وحسب المركز الجزائري لرصد الزلازل حدد مركز الهزة على بعد 3 كم جنوب غرب حسين، بولاية معسكر.

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