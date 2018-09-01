هزة أرضية تضرب شرقي العراق

ضربت هزة أرضية بقوة 4.5 درجة على مقياس ريشتر اليوم السبت، قضاء خانقين بمحافظة ديالى شرقي العراق، مخلّفة أضرارا مادية.

وأكدت هيئة الأنواء الجويّة والرصد الزلزالي العراقية، وفق ما أوردته مصادر الاعلام العراقية.

تسجيل هزة أرضية بقوة 4.5 درجة، وقعت على بعد 12 كم شرق منفذ المنذرية الحدودي مع إيران”.

مشيرة في الوقت ذاته إلى حدوث بعض الأضرار المادية الطفيفة.

ويشهد الشريط الشرقي للعراق نشاطا زلزاليا حيث يتعرض بين فترة وأخرى إلى مجموعة من الهزات الأرضية المتكرّرة.

أدت بعضها إلى مقتل وإصابة عدد من المواطنين وإلى خسائر مادية كبيرة.