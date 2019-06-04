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هزة أرضية تضرب شمال غرب ولاية معسكر بقوة 3.6 درجة

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هزة أرضية تضرب شمال غرب ولاية معسكر بقوة 3.6 درجة
بقلم موسى.ب

ضربت هزة أرضية اليوم، بقوة 3.6 درجات على سلم ريشتر، 12كيلومتر شمال غرب ولاية معسكر، على الساعة التاسعة و59 دقيقة.


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