هزة أرضية تضرب شمال غرب ولاية معسكر بقوة 3.6 درجة

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ضربت هزة أرضية اليوم، بقوة 3.6 درجات على سلم ريشتر، 12كيلومتر شمال غرب ولاية معسكر، على الساعة التاسعة و59 دقيقة.
فككت مصالح أمن ولاية سطيف، عصابة مختصة في الاتجار بالمخدرات تنشط وسط المدينة، وحجز3 كغ من مادة الكيف المعالج.
كما تم خلال ذات العملية استرجاع مبلغ…
وقع حادث مرور على مستوى الطريق السيار شرق غرب، في شطره الرابط بين البليدة والشفة، تسبب في إصابة 7 أشخاص
بجروح بينهم دركيين، إثر اصطدام عنيف…
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