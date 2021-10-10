هزة أرضية تضرب عين الدفلى

ضربت هزة أرضية، اليوم الاحد، بشدة 3.6 درجات على سلم ريشتر. وأفاد مركز الفلك ورصد الزلازل، ان الهزة سحلت في حدود الساعة السادسة و15 دقيقة.

ووقعت الهزة على بعد، 1كم شمال غرب عين البنيان ، بولاية عين الدفلة.

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