هزة أرضية تضرب ولاية المدية.. هذه شدتها

شعر سكان ولاية المدية وبالتحديد قاطني منطقة الميهوب بهزة أرضية اليوم الأربعاء.

وحسب مصالح الحماية المدنية، فقد سجلت هزة أرضية في حدود الساعة 14 سا 57 د. تم تسجيل هزة أرضية بلغت شدتها 2,9 درجات على سلم ريشتر.

كما أن الهزة حدد مركزها بـ 05 كلم شمال غرب بلدية الميهوب دائرة العزيزية ولاية المدية. حسب المعلومات المستقاة من مركز البحث في علم الفلك و الفيزياء الفلكية و الجيوفيزياء الأرضية.

وأكدت ذات المصالح، أنها تسجل أي تدخل أو نداءات للمواطنين في هذا الشأن.