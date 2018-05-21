هزة أرضية تضرب ولاية المسيلة

ضربت اليوم الإثنين هزة أرضية بقوة 3.4 جنوب شرق أولاد منصور بولاية المسيلة.

وقد وقعت الهزة في حدود الساعة 13.11 دقيقة على بعد 3 كلم جنوب شرق أولاد منصور.