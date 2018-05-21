هزة أرضية تضرب ولاية المسيلة

وقد وقعت الهزة في حدود الساعة 13.11 دقيقة على بعد 3 كلم جنوب شرق أولاد منصور.
تحصلت "النهار" على فيديوهات حصرية، لعملية إنقاذ البحارة الصياديون خلال غرق قاربهم الأسبوع الماضي بالقالة ولاية الطارف.
وكان خفر السواحل للبحرية الجزائرية، قد تمكنوا من إنقاذ…
تمكنت اليوم الاثنين، عناصر حرس السواحل بالقالة من توقيف سفينة صيد كان على متنها سبعة اشخاص غطاسين لا يملكون أي رخصة للصيد.
من بينهم غطاسيين إثنين…
ضربت اليوم الإثنين هزة أرضية بقوة 3.4 جنوب شرق أولاد منصور بولاية المسيلة.
وقد وقعت الهزة في حدود الساعة 13.11 دقيقة على بعد 3 كلم جنوب…
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