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هزة أرضية تضرب ولاية المسيلة

أخبار الجزائر
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هزة أرضية تضرب ولاية المسيلة
بقلم أمينة داودي

ضربت اليوم الإثنين هزة أرضية بقوة 3.4 جنوب شرق أولاد منصور بولاية المسيلة.

وقد وقعت الهزة في حدود الساعة 13.11 دقيقة على بعد 3 كلم جنوب شرق أولاد منصور.

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