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هزة أرضية تضرب ولاية سطيف

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هزة أرضية تضرب ولاية سطيف
بقلم أمينة داودي

سجلت هزة أرضية صبيحة اليوم الإثنين بولاية سطيف، بلغت شدتها 3.1 درجة على سلم ريشتر.

الهزة سجلت على الساعة الثامنة و43 دقيقة شمال بني ورتيلان بولاية سطيف.


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