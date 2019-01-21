هزة أرضية تضرب ولاية سطيف

الهزة سجلت على الساعة الثامنة و43 دقيقة شمال بني ورتيلان بولاية سطيف.
سجلت هزة أرضية صبيحة اليوم الإثنين بولاية سطيف، بلغت شدتها 3.1 درجة على سلم ريشتر.
الهزة سجلت على الساعة الثامنة و43 دقيقة شمال بني ورتيلان بولاية…
جندت قبل قليل مصالح الحماية المدنية اكثر من 20 عونا للبحث عن شاب في الثلاثينيات من العمر في وهران .
الشاب تعرض لحادث سقوط بالبحر بينما كان…
شهد مجمّع الإقامات الجامعية بالحدائق في سكيكدة في حدود الثامنة ليلا، شجارا كبيرا بين مجموعة من المنحرفين.
استعملت فيه مختلف الأسلحة البيضاء في مشاهد احدثت رعبا…
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