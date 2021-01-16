هزة أرضية شعر بها سكان وهران والمناطق المجاورة
ضربت، صبيحة اليوم السبت، هزة أرضية، شعر بها سكان ولاية وهران، والمناطق المجاورة.
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سجل المركز الوطني للفلك ورصد الزلازل، اليوم السبت، هزة أرضية، في حدود الساعة العاشرة و 42 د صباحا
وبلغت شدة الهزة الأرضية، 3.5 درجات على سلم…
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ضربت، صبيحة اليوم السبت، هزة أرضية، شعر بها سكان ولاية وهران، والمناطق المجاورة.
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يواجه سكان 52 شارع الحدائق بالهواء الجميل بوجرادة عمار ببلدية باش جراح بالجزائر العاصمة خطر الموت ردما تحت أسقف منازلهم.
وحسب ما كشفه السكان الذين تحدثوا…
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