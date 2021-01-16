هزة أرضية شعر بها سكان وهران والمناطق المجاورة

أخبار الجزائر
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هزة أرضية شعر بها سكان وهران والمناطق المجاورة
بقلم كريمة سواق

ضربت، صبيحة اليوم السبت، هزة أرضية، شعر بها سكان ولاية وهران، والمناطق المجاورة.


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