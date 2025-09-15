هزة أرضية في المدية..عدم تسجيل أي خسائر

أعلنت مصالح الحماية المدنية، لولاية المدية، أن الهزة الأرضية، التي ضربت المنطقة لم تسجل أي خسائر مادية أو بشرية.

وأشارت الحماية المدنية، إلى أنها لم تتلقَّ أي نداءات للمواطنين بخصوص خسائر جراء الهزة الأرضية.

وضربت في حدود الساعة 7 سا 56 دقيقة من صبيحة اليوم الإثنين، هزة أرضية بلغت شدتها 3.2 درجات على سلم ريشتر.

الهزة حدد مركزها بـ 11 كلم جنوب شرق بلدية الحمدانية دائرة وزرة. وهذا حسب المعلومات المستقاة من مركز البحث في علم الفلك و الفيزياء الفلكية و الجيوفيزياء الأرضية.