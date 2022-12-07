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أخبار الجزائر

هزة أرضية قوية شعر بها سكان العاصمة وضواحيها

بقلم أمينة داودي
هزة أرضية قوية شعر بها سكان العاصمة وضواحيها
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شعر سكان العاصمة والولايات المجاورة بهزة أرضية قوية صبيحة اليوم الأربعاء

رابط دائم : https://nhar.tv/IGwCa
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