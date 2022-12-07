أخبار الجزائر هزة أرضية قوية شعر بها سكان العاصمة وضواحيها بقلم أمينة داودي نشر في 07 ديسمبر 2022 - 09:26 شارك غرِّد أرسل 4565 0 شعر سكان العاصمة والولايات المجاورة بهزة أرضية قوية صبيحة اليوم الأربعاء رابط دائم : https://nhar.tv/IGwCa اقرأ أيضا باتنة: الإطاحة بثلاثة أشخاص وحجز 110 قنطار فرينة موجهة للمضاربة أخبار الجزائر 23 نوفمبر عامان حبسا نافذا ضد مستغل فيديو "هز قشك وامشي" للتحريض ضد والي وهران أخبار الجزائر 18 نوفمبر تهريب.. حجز 1.4 طن من السكر بعين قزام أخبار الجزائر 04 ديسمبر تفكيك شبكات إجرامية للحرڤة وتوقيف 57 شخصا بالعاصمة أخبار الجزائر 30 نوفمبر وفاة امرأة اختناقا بالغاز في بومرداس أخبار الجزائر 03 ديسمبر شاب ينهي حياة خمسيني طعنا في بالشلف أخبار الجزائر 28 نوفمبر توقيف منتحل صفة إطار سامي يسرق النساء داخل مراكز البريد أخبار الجزائر 27 نوفمبر قالمة..الدرك يحجز لحوم حمير وبغال موجهة للإستهلاك بالنشماية أخبار الجزائر 27 نوفمبر هذا حجم الصادرات خارج المحروقات بميناء مستغانم أخبار الجزائر 03 ديسمبر تيسمسيلت..اصابة 3 اشخاص بحروق اثر انفجار قدر ضغط أخبار الجزائر 18 نوفمبر