هزة أرضية بشدة 3.5 درجات تضرب الشريعة في البليدة

سجلت سهرة اليوم الاربعاء هزة أرضية في حدود الساعة 21سا و 56د بلغت شدتها 3.5 درجات على سلم ريشتر. الهزة سجلت بولاية البليدة

وحسب مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية حدد مركز الهزة بـ 1.2 كم شمال شرق شريعة ، بولاية البليدة.

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