هزة أرضية بشدة 3.5 درجات تضرب الشريعة في البليدة
سجلت سهرة اليوم الاربعاء هزة أرضية في حدود الساعة 21سا و 56د بلغت شدتها 3.5 درجات على سلم ريشتر. الهزة سجلت بولاية البليدة
وحسب مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية حدد مركز الهزة بـ 1.2 كم شمال شرق شريعة ، بولاية البليدة.
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سجلت سهرة اليوم الجمعة في حدود الساعة 21:17 د هزة أرضية بشدة 3.2 درجات على سلم ريشتر في البويرة.
وحسب المركز الجزائري لرصد الزلازل حدد مركز الهزة على بعد كيلومترين جنوب الجباحية.
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