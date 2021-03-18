هزة ارتدادية بشدة 3.4 درجات تضرب بجاية

سجلت ولاية بجاية، هزة ارتدادية بشدة 3.4 درجات على سلم ريشتر، اليوم الخميس، على الساعة 11 سا و38 د.

وحسبما نقله موقع التلفزيون العمومي، عن مركز البحث في علم الفلك و الفيزياء الفلكية الجيوفيزياء، فقد حدد مركز الهزة على بعد 33 كلم شمال شرق كاب كاربون.

للإشارة، سجل المركز الوطني لرصد الزلازل، فجر اليوم الخميس، هزة أرضية، بلغت شدتها 5.9 درجات على سلم ريشتر.

وحدّدت مركز الهزة التي وقعت حدود الساعة الواحدة و4 دقائق، بـ28 كم شمال شرق رأس كاربون، بولاية بجاية.

وأعقبت الهزة الأرضية الرئيسية، عدة هزات ارتدادية، كلها في عرض البحر شمال شرق كاب كاربون.