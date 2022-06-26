هزة ارتدادية ثانية تضرب وهران

سجل مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء craag، ثاني هزة ارتدادية في أقل من 30 دقيقة بولاية وهران.

ووفقا لـ craag، فقد سجلت مساء اليوم في حدود الساعة 21 و31 دقيقة هزة ارتدادية، بلغت قوتها 4.0 درجات على سلم ريشتر.

وأوضح ذات المركز، فإن مركز الهزة حدد ب 13 كم شمال قديل ، بولاية وهران.

كما سجلت قبلها ،هزة أرضية (هزة ارتدادية) على الساعة 20 سا 59 د ،بلغت 3.2 درجات على سلم ريشتر، حيث حدد مركز الهزة حدد ب 20 كم شمال قديل ، بولاية وهران.