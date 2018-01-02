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هزة قوية بشدة 5 درجات تضرب ولاية البليدة

أخبار الجزائر
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هزة قوية بشدة 5 درجات تضرب ولاية البليدة
بقلم خ.صديق

سجلت ليلة اليوم الأربعاء، في حدود الساعة 21:59، هزة أرضية قوية بلغت شدتها 5 درجات على سلم ريشتر، بمنطقة واد جر بالبليدة.

وحسب بيان لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء والجيوفيزياء، فإن مركز الهزة الأرضية حدد على بعد 4 كلم جنوب غرب واد جر بالبليدة.

وشعر سكان العاصمة وضواحيها غرار البليدة وتيبازة وبومرداس والمدية بهزة أرضية قوية نوعا ما.

وقامت مصالح الحماية المدنية في المناطق التي مسها الزلزال بعمليات الاستطلاع دون تسجيل خسائر مادية أو بشرية كمرحلة أولية.

سكان العاصمة وضواحيها يشعرون بهزة أرضية

Publié par ‎النهار الجديد‎ sur mardi 2 Janvier 2018

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التعليقات (10)

  • benbakhti saber

    الشعور بالهزة الارضية بولاية تيارت الان منذ 1 دقيقة

  • Safouane boulanoir

    ضربت هزة أرضية بولاية المدية و بالتحديد ببلدية البرواقية على الساعة 22.00 بالضبط

  • الربيع الطبيعة

    الطف بنا يارب ولا تاخذنا ان نسينا او اخطانا.

  • Amine16dz

    Allah yestar 9loulna chhal darbat

  • الربيع الطبيعة

    شعرنا بها جيدا في زرالدة يارب الطف بنا ولا تاخذنا ان نسينا او اخطانا.

  • amine amino

    4.5machi 5

  • kamel

    في البليدة شعرنا بها

  • Tahra nasor

    احنا في اولاد فارس اسكن في الطابق الرابع حسسنا بها على الساعة 22.00

  • Yasmina mina

    ضربت في واجر 5 درجات
    اللهم احفظنا

  • Yasmina mina

    ضربت في واجر .العفرون 5 درجات
    الله يحفظنا

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