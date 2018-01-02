هزة قوية بشدة 5 درجات تضرب ولاية البليدة

سجلت ليلة اليوم الأربعاء، في حدود الساعة 21:59، هزة أرضية قوية بلغت شدتها 5 درجات على سلم ريشتر، بمنطقة واد جر بالبليدة.

وحسب بيان لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء والجيوفيزياء، فإن مركز الهزة الأرضية حدد على بعد 4 كلم جنوب غرب واد جر بالبليدة.

وشعر سكان العاصمة وضواحيها غرار البليدة وتيبازة وبومرداس والمدية بهزة أرضية قوية نوعا ما.

وقامت مصالح الحماية المدنية في المناطق التي مسها الزلزال بعمليات الاستطلاع دون تسجيل خسائر مادية أو بشرية كمرحلة أولية.