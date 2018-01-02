هزة قوية بشدة 5 درجات تضرب ولاية البليدة

سجلت ليلة اليوم الأربعاء، في حدود الساعة 21:59، هزة أرضية قوية بلغت شدتها 5 درجات على سلم ريشتر، بمنطقة واد جر بالبليدة.
وحسب بيان لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء والجيوفيزياء، فإن مركز الهزة الأرضية حدد على بعد 4 كلم جنوب غرب واد جر بالبليدة.
وشعر سكان العاصمة وضواحيها غرار البليدة وتيبازة وبومرداس والمدية بهزة أرضية قوية نوعا ما.
وقامت مصالح الحماية المدنية في المناطق التي مسها الزلزال بعمليات الاستطلاع دون تسجيل خسائر مادية أو بشرية كمرحلة أولية.
سكان العاصمة وضواحيها يشعرون بهزة أرضية
Publié par النهار الجديد sur mardi 2 Janvier 2018
التعليقات (10)
الشعور بالهزة الارضية بولاية تيارت الان منذ 1 دقيقة
ضربت هزة أرضية بولاية المدية و بالتحديد ببلدية البرواقية على الساعة 22.00 بالضبط
الطف بنا يارب ولا تاخذنا ان نسينا او اخطانا.
Allah yestar 9loulna chhal darbat
شعرنا بها جيدا في زرالدة يارب الطف بنا ولا تاخذنا ان نسينا او اخطانا.
4.5machi 5
في البليدة شعرنا بها
احنا في اولاد فارس اسكن في الطابق الرابع حسسنا بها على الساعة 22.00
ضربت في واجر 5 درجات
اللهم احفظنا
ضربت في واجر .العفرون 5 درجات
الله يحفظنا