هزتان أرضيتان تضربان تبسة .. الحماية المدنية توضح

أصدرت مصالح الحماية المدنية سهرة اليوم الأحد بيانا هاما بخصوص الهزتين أرضيتن اللتين ضربتا ولاية تبسة .

وأوضحت المصالح ذاتها أنه لم يتم تسجيل أي خسائر إلى غاية اللحظة إثر الهزة الأرضية التي سجلت بولاية تبسة بقوة 5.8 درجات على سلم رشتر.

كما أكدت الحماية المدنية أن عمليات التعرف والاستطلاع متواصلة.

وسجلت بولاية تبسة هزتان أرضيتان جنوب شرق نڨرين الاولى في حدود الساعة الساعة 20:11 بشدة 5.8 درجات. وحدد مركزها بـ 10كم جنوب شرق نڨرين.

بينما الهزة ارتدادية سجلت على الساعة 20:22 بشدة 4.7 26 كم جنوب شرق نڨرين.