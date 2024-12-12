هزتان أرضيتان تضربان تيبازة

سجل مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية، هزتين أرضيتين في الساعات الأولى من يوم الخميس في تيبازة -حسب بيان الحماية المدنية للولاية-.

وحسب البيان ذاته، فإن الهزة الأرضية الأولى ضربت على الساعة 2 سا و 31 دقيقة. بشدة 2.5 درجات على سلم ريشتر. مركز الهزة حدد 21 كم شمال بلدية شرشال “في البحر”.

أما الثانية فسجلت على الساعة2 سا و 36 دقيقة بشدة 2.3 درجات على سلم ريشتر. مركز الهزة حدد 14ك م شمال بلدية شرشال “في البحر”.

كما لم تسجل خسائر مادية أو بشرية إثر هاتين الهزتين الأرضيتين.