هزتان أرضيتان تضربان ولاية المسيلة خلال 30 دقيقة

إهتزت الأرض ليلة الأحد إلى الاثنين على وقع هزتين أرضيتين ضربتا منطقة الخوبانة يإقليم ولاية المسيلة.

وحسبما أفاد به المركز الوطني لرصد الزلازل، فإن الهزة الأرضية الأولى بلغت قوتها 3.9 درجات على سلم ريشتر، وسجلت في حدود الساعة الثانية والنصف ليلا.

وحسب نفس المصدر، فقد تم تسجيل هزة أرضية أخرى حدد مركزها على بعد 13 كيلومترا جنوب شرق منطقة الخوبانة.

وأضاف المركز، أن هزة أرضية ثانية ضربت نفس المنطقة في حدود الساعة 03:03 ليلا.

وقال مركز “الكراغ” إن الهزة تم تسجيلها على بعد 15 كلم جنوب شرق خوبانة.

وقد بلغت قوة الهزة الثانية 3.4 على سلم ريشتر.