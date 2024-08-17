هزيل أسامة يفتك ذهبية البطولة الإفريقية للجيدو

نجح المصارع الجزائري هزيل أسامة عبد الحق، اليوم السبت، في التتويج بالميدالية الذهبية للبطولة الإفريقية للشباب.

وتمكن الجزائري هزيل أسامة، من نيل ذهبية فئة الشباب، ضمن البطولة الإفريقية للجيدو، التي جرت بالعاصمة الكاميرونية ياوندي.

كما ياتي احراز المصارع الجزائري، هذه الميدالية الذهبية لفئة الشباب، بعد أيام قليلة من تتويجه بذهبية فئة الناشئين.

يذكر أن المصارع الجزائري هزيل أساسمة عبد الحق، تنقل بأمواله الخاصة، إلى العاصمة الكاميرونية ياوندي، للمشاركة في هذه البطولة الإفريقية.