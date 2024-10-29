هزيمة جديدة لسيدات “الخضر” أمام نيجيريا

تعرض المنتخب الوطني النسوي لهزيمة جديدة اليوم الثلاثاء، على يد نظيره النيجيري، بواقع 4-1، في المباراة الودية التي احتضنها ملعب ” موبولاجي جونسون أرينا” بلاغوس النيجيرية.

وتعد هذه الهزيمة، الثانية لسيدات “الخضر”، أمام المنافس ذاته، بعد الأولى السبت الماضي. التي انتهت بنتيجة 2-0.

للإشارة فإن تربص المنتخب النسوي يختتم غدا الأربعاء، بعدما انطلق الاثنين 21 أكتوبر الجاري. بمدينة البليدة بحضور 22 لاعبة. قبل أن تلتحق العناصر الوطنية يوم 23 من الشهر نفسه بنيجيريا، حيث خاضت مواجهة ودية مزدوجة أمام المنتخب المحلي.