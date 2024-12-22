هزيمة قاسية لزروقي وحاج موسى في داربي هولندا

انقاد الثنائي الدولي الجزائري، رامز زروقي وأنيس حاج موسى، لهزيمة قاسية، مساء اليوم الأحد، رفقة ناديهما فينورد روتردام، في داربي هولندا، أمام الغريم بي إس في آيندهوفن.

وسقط فينورد، بنتيجة 3-0 على يد الغريم آيندهوفن، برسم الجولة الـ 17 من الدوري الهولندي. لتتوقف سلسلة نتائجه الايجابية، التي استمرت لـ 8 لقاءات من دون هزيمة، بواقع 5 انتصارات و3 تعادلات في جميع المنافسات.

وشارك ثنائي “الخضر” في التشكيلة الأساسية، قبل أن يغادرا سويا، بحلول الدقيقة الـ 65، وتحصل زروقي، على تقييم 6.4، من طرف موقع “هوسكورد” المختص في الأرقام والاحصائيات. مقابل 5.9 لحاج موسى، كأسوأ لاعب في اللقاء.

وبهذه النتيجة عزز آيندهوفن صدارته للدوري الهولندي برصيد 45 نقطة. فيما تجمد رصيد رفقاء ثنائي “الخضر” عند النقطة 35 في المركز الرابع.