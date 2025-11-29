هزيمة قاسية لـ”البلوزدادية” في الأراضي الكونغولية

تعرضت تشكيلة شباب بلوزداد، لهزيمة قاسية، اليوم السبت، على يد مضيفتها من أوتوهو الكونغولي، استقرت على نتيجة 4-1، ضمن الجولة الـ 2 من المجموعة الثانية للكونفدرالية الإفريقية.

وأنهى الفريق الكونغولي، المرحلة الأولى، لصالحه بثلاثية نظيفة. تداول على تسجيلها كل من جيوردي نديكيت في الدقيقة الـ 12، وديالو في الدقيقة الـ 26، وايلينغا في الدقيقية 29.

وفي الوقت الذي انتظر فيه الجمهور البلوزدادي، ردا قويا من الفريق بعد التغييرات التي أجراها المدرب سيد راموفيتش، سجل أوبيمبي هدفا رابعا، لأوتوهو، في الدقيقة الـ 65.

قبل أن ينجح البديل عبد الرحمن مزيان، في حفظ ماء الوجه. بتسجيل الهدف الوحيد لـ”السياربي” في مباراة للنسيان، وذلك، من ضربة جزاء في الدقيقة الـ 82.

وبعد هذه الهزيمة، أصبح الشباب يملك 3 نقاط رفقة كل من أوتوهو وستيلينبوش الجنوب إفريقي. الذي سيحل ضيفا غدا الأحد، على نادي سينغيدا بلاك ستارز التنزاني، بـ 0 نقطة، ضمن ذات الجولة.