هزيمة قاسية للمنتخب الوطني النسوي لأقل من 17 سنة أمام الكاميرون

تلقى المنتخب الوطني النسوي لأقل من 17 سنة هزيمة ثقيلة أمام نظيره الكاميروني بنتيجة (5-1). في المباراة التي جمعتهما بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة، ضمن تصفيات كأس العالم تحت 17 سنة.

ودخلت لاعبات الخُضر اللقاء بطموح تحقيق نتيجة إيجابية، غير أن المنتخب الكاميروني فرض سيطرته منذ الدقائق الأولى. مستغلاً بعض الأخطاء الدفاعية ليبسط تفوقه وينهي المواجهة بفارق مريح.

وسجلت هدف المنتخب الوطني الوحيد، اللاعبة بن خلات في الدقيقة 11، إلا أن رد الكاميرونيات كان قوياً بتسجيل خمسة أهداف كاملة، مؤكدات تفوقهن في كل أطوار المباراة.

وتبرز هذه الهزيمة حجم التحديات التي تواجه المنتخب النسوي الشاب، خاصة على مستوى الانسجام والخبرة في المنافسات القارية. ما يستدعي العمل أكثر في المرحلة المقبلة من أجل تصحيح الأخطاء وتحسين الأداء.

ومن المنتظر أن يسعى الطاقم الفني إلى إعادة ترتيب الأوراق قبل المواعيد القادمة، بهدف الظهور بوجه أفضل وتشريف الألوان الوطنية.