هزيمة قانونية جديدة للأمير هاري

اعتقد الأمير هاري أن من حقه الحصول على حماية ممنهجة من الشرطة عندما ذهب إلى المملكة المتحدة. لكن القضاء البريطاني حكم عليه بالعكس، معتبراً أن انسحابه من العائلة المالكة غيّر وضعه.

وقد فقد دوق ساسكس، الابن الأصغر للملك تشارلز الثالث، وزوجته ميغان حمايتهما الممنهجة. على حساب دافعي الضرائب البريطانيين. بعد أن قررا التنحي عن العائلة المالكة عام 2020 والاستقرار في الولايات المتحدة.

لكن الأمير هاري، الذي لم يقم بزيارة المملكة المتحدة إلا نادرا في السنوات الأخيرة. على سبيل المثال لحضور جنازة إليزابيث الثانية في عام 2022 أو تتويج تشارلز الثالث في ماي. اعترض على قرار السلطات بمنحه الآن حماية على أساس قانوني. أساس كل حالة على حدة.

وقضت المحكمة العليا في لندن يوم الأربعاء بأن هذا القرار “لم يكن غير عقلاني” و”لم يشوبه الظلم”. وأن استراتيجية التعامل مع كل حالة على حدة التي اعتمدتها الشرطة “كانت ولا تزال قائمة بشكل قانوني”.

وهذه هي الهزيمة القانونية الثانية للأمير هاري فيما يتعلق بأمنه عندما يزور المملكة المتحدة. وفي إجراء آخر انتهى في ماي. رفضت المحاكم حقه في الاستفادة من حماية الشرطة عن طريق دفع ثمنها من أمواله الشخصية.

والموضوع حساس بالنسبة للأمير الذي يحمل الصحافة والمصورين مسؤولية حادث السيارة. الذي أودى بحياة والدته الأميرة ديانا في باريس عام 1997.

وقد تم إعادتها إلى الواجهة مرة أخرى في شهر ماي، عندما طارد المصورون هاري وزوجته بالسيارة في نيويورك.

وبينما اتُهم الزوجان بتضخيم الحادثة، استشهد حكم الأربعاء برسالة من رئيس المخابرات في قسم شرطة نيويورك.كشفت أن السلطات الأمريكية اعتقلت في نهاية المطاف شخصين بتهمة “التعريض المتهور للخطر”. وخلص القاضي إلى أنه في ذلك اليوم، قام المصورون وقد انخرطوا في “سلوك خطير وغير مقبول”.