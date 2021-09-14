هزيمة مفاجئة لليونايتد امام يونغ بويز السويسري

تلقى فريق مانشستر يونايتد الإنجليزى هزيمة قاتلة أمام نظيره يونغ بويز السويسرى، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب “سويس وانكدورف”، ضمن منافسات الجولة الأولي للمجموعة السادسة من مسابقة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2021-2022.

وأحرز النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو هدف مانشستر يونايتد في الدقيقة 13 من زمن المباراة، ليعزز صدارته قائمة هدافى دوري أبطال أوروبا على مدار التاريخ برصيد 135 هدفا.

ثم أدرك مومي نجيمالو هدف التعادل لصالح يونغ بويز في الدقيقة 66 من زمن المباراة، قبل أن ينجح أن ثيوسون سيباتشو في تسجيل هدف الفوز القاتل للفريق السويسرى في الدقيقة الأخيرة من زمن اللقاء.

وتلقى آرون وان بيساكا، لاعب مانشستر يونايتد البطاقة الحمراء المباشرة فى الدقيقة 35 من زمن المباراة بعد تدخله العنيف ضد لاعب يونغ بويز.