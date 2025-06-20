هزيمة ثانية أمام كرواتيا.. الخُضر يواصلون السقوط في مونديال اليد “U21”
بقلم فيصل زيان بوزيان
تلقى المنتخب الجزائري لكرة اليد لأقل من 21 سنة، اليوم الجمعة، هزيمته الثانية على التوالي في بطولة العالم الجارية ببولندا.
وذلك بعد خسارته اليوم الجمعة أمام نظيره الكرواتي بنتيجة (24-35) ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة.
وجاءت هذه الخسارة لتؤكد البداية الصعبة التي سجلها “الخُضر” في هذه النسخة. بعد هزيمتهم الأولى أمام منتخب البرتغال في الجولة الافتتاحية بنتيجة ثقيلة (21-33).
بهذه الهزيمة، يجد المنتخب الوطني نفسه في وضعية حرجة، إذ سيكون مطالبًا بتحقيق الفوز في مباراته الثالثة أمام كندا يوم الأحد على الساعة 11:45 صباحًا. إذا أراد الحفاظ على حظوظه في التأهل إلى الدور المقبل، أو على الأقل تحسين ترتيبه في المجموعة.
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