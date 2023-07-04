هشام بوحانون يحقق البرونزية في القفز العالي

توج البطل الجزائري هشام بوحانون بالميدالية البرونزية في القفز العالي ضمن منافسة الألعاب العربية.

وهنأت اللجنة الأولمبية و الرياضية الجزائرية البطل هشام بوحانون على تتويجه في ذات الاختصاص الذي كان اليوم الثلاثاء.

كما ينتظر، أن يدخل بوحانون في منافسة أخرى خلال الأيام القليلة المقبلة على أمل التألق مجدّدا في الألعاب العربية التي تحتضنها الجزائر.

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