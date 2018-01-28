هشام داود: “كرهنا الذل.. مسؤولونا أهانونا ودفعنا ثمن التذاكر من جيوبنا”

فتح لاعب المنتخب الوطني الجزائري لكرة اليد، هشام داود، النار على مسؤولي الإتحادية الجزائرية لكرة اليد ورئيسها حبيب لعبان.

بعد النكسة الجديدة التي سجلتها الكرة الصغيرة الجزائرية في بطولة أمم إفريقيا لكرة اليد، التي اختتمت أمس بالغابون.

وأنهاها الخضر في المركز السادس عقب الهزيمة المهينة أمام المنتخب الغابوني بـ24 مقابل 23 في المباراة الترتيبية.

حيث حمّل داود مسؤولية المشاركة المهينة إلى حبيب لعبان وجماعته بسبب سوء التسيير وإهانتهم للاعبين الذين لم يوفّروا لهم أدنى شروط النجاح.

ووصل بهم الأمر إلى المبيت في فندق من دون أدنى تصنيف في الغابون خلال المحفل القاري لكرة اليد.

إضافة إلى دفع ثمن التذاكر من مالهم الخاص، أين أعلن ذات المتحدث وضعه حدا لمسيرته مع المنتخب الوطني الذي أصبح عرضة للهزائم من طرف أضعف المنتخبات.

مشيرا إلى أنه لن يتراجع عن قراره سوى في حال حدوث تغيير جذري ومنح زمام التسيير لرجال أكفاء، وعازمين على خدمة مصلحة كرة اليد الجزائرية.

حيث نشر هشام داود رسالة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” قال فيها: “نحن في منتخب يهان فيه اللاعبون، خلاصت حكايتي مع المنتخب.

وأضاف: ” أو بالأحرى الفريق الذي يسيره هؤلاء المسؤولون، مسؤولو الفيدرالية لديهم شهادة امتياز في سوء التسيير وإهانة اللاعبين”

وتابع: ” تدفع التذكرة من جيبك وتقيم في فندق من دون تصنيف ومن دون أي نجمة ويبعثونك إلى الحرب من دون سلاح، أين أصبحت أضعف المنتخبلات تفوز علينا”.

مضيفا: “سلاحجي ورحيم لديهما كل الحق في التوقف عن اللعب لصالح المنتخب، لأنه عندما نطلب أي شيء يؤكدون لنا عدم وجود الحلول لديهم ويتمسخروا بينا”

وقال أيضا: ” شكرا للمسؤولين الذين أوصلونا إلى هذا المستوى، بداية من السي حبيب والبقية، وأستثني عضوين اثنين وقفا معنا.. كرهنا الذل والجزائر أكبر منكم”.

ليختم: “شكرا للاعبين ولكل من شجعنا، وعندما يأتي رجال يرغبون في خدمة وتطوير كرة اليد سنأتي، نحن لم نطلب شيئا باستثناء يقيّمونا ويتركونا نعمل”.