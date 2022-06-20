قناة النهار هشام رحيم: مشروع الإستثمار يحتوى على تحفيزات كبرى للمستثمر المحلي والاجنبي بقلم قناة النهار نشر في 20 جوان 2022 - 22:26 مجتمع شارك غرِّد أرسل 55 0 هشام رحيم: مشروع الإستثمار يحتوى على تحفيزات كبرى للمستثمر المحلي والاجنبي رابط دائم : https://nhar.tv/ta3uh اقرأ أيضا رئيس مركز إمتحان بسطيف: لم نسجل أي إصابة أو حالة نفسية.. والطاقم الطبي على أتم الإستعداد قناة النهار 07 جوان الشيخ النوي: الخدع حتى في التراب.. ملأ الطريق السريع بطمي غير صالح للزراعة قناة النهار 02 جوان صريح جدا: بسبب "ضغط البكالوريا".. هكذا خسر الطلبة وزنهم ! قناة النهار 15 جوان "تلميذ من البليدة تخصص تسيير و إقتصاد : "خيّرت الموضوع الثاني و جاني صعيب بزّاف قناة النهار 13 جوان نائب برلماني يفجـرها أمام وزير الصحة..المرضى 7 شهور ما كلاوش اللّحم قناة النهار 03 جوان مدير التربية ببومرداس: سخرنا كل الظروف لإجتياز الإمتحان في ظروف حسنة ..ولم نسجل حالات للغش قناة النهار 08 جوان "آراء المترشحين حول موضوع اللغة العربية.. "كان سهل وفي متناول الجميع قناة النهار 06 جوان عين الدفلى: أب الإعلام الآلي بالجزائر "يوسف منتالشتة" يعود إلى مسقط رأسه قناة النهار 05 جوان toutes options: دراجات نارية صنع محلي شركة sam ترفع التحدي قناة النهار 11 جوان النهار TECH: تقنية جديدة.. تغيير شاشة الهاتف دون تغيير "لافيشور الأوريجينال" قناة النهار 15 جوان