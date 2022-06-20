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قناة النهار

هشام رحيم: مشروع الإستثمار يحتوى على تحفيزات كبرى للمستثمر المحلي والاجنبي

بقلم قناة النهار
هشام رحيم: مشروع الإستثمار يحتوى على تحفيزات كبرى للمستثمر المحلي والاجنبي
مجتمع
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هشام رحيم: مشروع الإستثمار يحتوى على تحفيزات كبرى للمستثمر المحلي والاجنبي

رابط دائم : https://nhar.tv/ta3uh
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