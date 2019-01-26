هشام شريف الوزاني يرد.. كنت نشرب الدواء لأنني مريض بـ “البواسر”

دافع لاعب مولودية الجزائر هشام شريف الوزاني عن نفسه، بعد وقوعه في فخ الكشف عن المنشطات خلال مباراة الداربي.

وتحدث هشام شريف الوزاني في تصريح حصري لقناة النهار عن قضية تناوله مواد محضورة ومعاقبته من طرف الرابطة قائلا:

“كاين ناس لي ظلمتني، أنا وليد فاميليا، ووالدي كذلك، وتعرفون جيدا اننا عائلة كرة القدم، ولا يمكنني أن ألطخ سمعتها”.

وأضاف: “خضعت لعملية جراحية بسبب البواسير، دون إخبار أي أحد، وأخطأت بعدم إخبار طبيب الفريق بهذه العملية”

“كنت أتناول حبوب تهدئة البواسير، والتي تحتوي على جرعة من هذه المادة، ولم أكن على دراية بخطورة الوضع،

لأن الهدف من هذه الأدوية هو القضاء على الآلم فقط، كما أنني تناولت مشروب يساعد على النوم بسبب الآلام”

“أنا أعيش في غربة، لأنني أسكن وحدي في العاصمة، وأنا أطلب من المسؤولين الذي يعرفون أن شريف الوزاني

وليد الفاميليا، وأطلب منهم أن يتفهمون وضعيتي”.