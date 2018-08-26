هشام عقبي يكشف سبب إعتزاله اللعب محليا !

أوضح اللاعب هشام عقبي سبب تفضيله بطولة الزيمبابوي على البطولة الجزائرية، والسبب الرئيسي الذي دفعله للإعتزال محليا بالرغم من أنه لا يزال لاعبا شابا.

ونزل العقبي ضيفا على حصة نقاش على المباشر التي يبثها تلفزيون النهار أين كشف عن العديد من النقاط التي تخص مستقبله الكروي قائلا:

“التصريح الذي قمت به بخصوص زيمبابوي كان عفويا، لأنه لا يمكن مقارنة زيمبابوي بالجزائر، لكنني أؤكد لكم من جديد أنني لن ألعب في البطولة المحلية مستقبلا، لانني واجهت نفس المشاكل في كل موسم”.

وأضاف: ” كنت مرغما على التنازل عن 700 مليون في كل موسم، بسبب تماطل الأندية في تسديد الديون”.